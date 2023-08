BuCha: Holsteiner hengst Cellado topper in eerste kwalificatie 5-jarigen

In de eerste kwalificatie voor vijfjarige springpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf was de Holsteiner hengst Cellado (Cellestial x Corrado I) onder Christoph Lanske de topper. De hengst de hengst van de gebroeders Schmidt, die deze zomer ook al Holsteiner kampioen werd bij de vijfjarige springpaarden, scoorde een 9,2.

De Hannoveraanse merrie Lola (v. Like Angel) kwam daar onder Sophie Hinners met een 9 bij in de buurt. Een 8,8 was er voor de Holsteiner hengst Carmarino VA (Carbol VA x Clarimo) met de Ier Diarmuid Howley. Twee Holsteiner hengsten in de top dus bij de vijfjarigen.

Emperor (v. Eldorado van de Zeshoek) en Cassy (v. Cicero Z van Paemel) volgden met een 8,7 op de vierde plaats, voor de de vier paarden met een 8,6: Unglaublich (v. United Touch S), Copino VA (v. Cooper VA) en Der Arnold (v. Diamant de Semilly) en Casa Fidelia PS (v. Casallco).

Uitslag

Bron: Horses.nl