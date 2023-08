BuCha kwalificatie vijfjarigen: San To Alati wint ‘Secret-wedstrijd’

Dat Secret in zijn eerste dekjaar (op basis van een filmpje van minder dan een minuut) meerdere honderd merries dekte was vandaag zichtbaar op de Bundeschampionate in Warendorf. Bij de vijfjarige dressuurpaarden verschenen in de kwalificatie maar liefst 22 (van totaal 76 paarden) Secrets in de baan. Vier daarvan haalden de finale direct met de veel besproken San To Alati onder Stefanie Wolff als aanvoerder (8,8 gemiddeld).

De vrij typische Secret – veel front, veel voorbeen, minder achterbeen – San To Alati (Secret x Belissimo M) liep in het eerste weekend van augustus ook op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. Daar haalde hij de finale dankzij de winst in de kleine finale en in de finale werd hij uiteindelijk 14e (van 15).

Rijkelijk gepunt

In Warendorf, waar San To Alati al eerder een gouden medaille haalde (die later weer ingeleverd moest worden wegens een positieve dopingtest en waarover de afgelopen tijd ook nog veel te doen was), werd de hengst rijkelijk gepunt met een 8,8 gemiddeld. De koffievos kreeg het hoogste cijfer (9,5) voor de losgelassenheit, hoewel er fouten in de proef zaten die duidden op niet altijd aanwezige losgelassenheit (keertwending, taktfouten).

De andere drie Secrets die direct de finale haalden waren de merrie Shakeela (8,5 gem.), Santanyi (8,4 gem.) en Santos (8,3 gem.).

Freundeskreis en Titania K

Stefanie Wolf gaat met goede kaarten naar de finale. Ze stuurde namelijk niet alleen San To Alati naar de winst in de kwalificatieproef, maar werd ook gedeeld tweede met Freundeskreis (For Gold OLD x Sir Donnerhall) met een 8,6 gemiddeld. Freundeskreis deelde de tweede plaats met Helgstrand-merrie Titania K (Top Gear x Prestige Pilot).

Uitslag

