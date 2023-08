BuCha: Mr. Bundeschampionate Richard Vogel zet de toon bij oudere springpaarden

De Duitse topjockey Richard Vogel heeft al eens eerder de bijnaam Mr. Bundeschampionate gekregen. Zo won hij vorig jaar goud en brons bij de zesjarigen, zilver bij de zevenjarigen én hij won de Grote Prijs van Warendorf. Dat laatste zou hij dit jaar zo maar eens kunnen herhalen: in de kwalificatie voor de Grote Prijs (voor 8 jaar en oudere paarden) was Vogel met Munin (v. Mylord Carthago) met afstand de snelste.

Munin won vorig jaar ook de kwalificatieproef in Warendorf, die voor zevenjarige paarden. In de finale werd de Holsteiner ruin, die dit jaar internationaal ook werd uitgebracht door de Amerikaanse Veronica Tracy, tweede.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarige paarden moest Vogel met Clou (v. Casall) in de kwalificatie genoegen nemen met de tweede plaats achter Schockemöhles Japanse jockey Eiken Sato. Die was met Meganus PS (v. Messenger) de snelste in de kwalificatie.

Vogels vriendin Sophie Hinners was (net zoals gisteren bij de vijf- en zesjarigen en vorig jaar waar ze ook een aantal medaille mee naar huis nam) ook vandaag weer succesvol. Met Cornet XL, die vorig jaar naar zilver werd gestuurd door Vogel, werd ze vierde in kwalificatie.

Uitslag 8 jaar en ouderen (kwalificatie GP)

Uitslag kwalificatie 7-jarigen