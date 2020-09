BuCha: Rock Forever-zoon wint bij driejarigen met twee 10-en

De driejarige Hannoveraanse kampioen Rock Festival (Rock Forever x Fürstenball) heeft de inloopproef voor driejarige merries en ruinen gewonnen op de Bundeschampionate in Warendorf. De ruin deed dat met een 9,5 gemiddeld en 10-en voor de draf én galop.

Een 9,5 gemiddeld in de inloopproef voor driejarigen is een score om mee thuis te komen. De ruin die onder Joline Durand in Verden het Hannoveraanse kampioenschap voor driejarigen al won met 9 gemiddeld heeft duidelijk de beste kaarten voor de finale op zondag. Rock Festival scoorde een 9 voor de stap, een 10 voor de draf en galop, een 9,5 voor de stand van opleiding en een 9 voor de bouw.

First Date

First Date (For Dance x Weltmeyer), kampioene in Oldenburg bij de driejarige merries en ruinen volgt op enige afstand op de tweede plaats (8,9 gemiddeld).

B-bloed

De rubriek voor driejarige merries en ruinen was overgoten met B-bloed (van Belissimo M). Op plaats drie is de eerste B-merrie te vinden: Ronja Räubertochter (Bon Coeur x Romanov), reservekampioene op de Oldenburger merriekeuring van dit jaar, scoorde gemiddeld een 8,4. Diezelfde score was er voor de Trakehner merrie Helene (Helium x Kaiserdom).

In totaal liepen zestien driejarige merries en ruinen de inloopproef, daarvan zes met een B-hengst als vader (drie keer Benicio, twee keer Bon Coeur en een keer Belissimo M).

Uitslag

Bron: Horses.nl