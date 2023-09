BuCha: Rosies Matisse GG OLD wint kleine finale 6-jarigen

De zesjarige hengst Matisse GG OLD (Morricone I x Don Olymbrio) van Dirk Willem en Muriel Rosie heeft op de Bundeschampionate in Warendorf de kleine finale voor zesjarige dressuurpaarden gewonnen. Onder Claudia Rüscher scoorde de hengst gemiddeld een 8,3 met 8,5-en voor de draf, galop en aanleg als dressuurpaard.

Met de winst in de kleine finale scoorde Matisse een ticket voor de finale op zondag, net zoals Fashion Prinz OLD (v. Fürst Romancier) en Boulevard (v. Belantis), die beide een 8,2 gemiddeld scoorden in de kleine finale.

Uitslag

Bron: Horses.nl