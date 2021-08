BuCha: Vier Schockemöhle-paarden in top-5 kwalificatie vijfjarigen

Vorige week maakte Paul Schockemöhle nog indruk met zeven door hem gefokte paarden op de Spelen (zes springpaarden, één dressuurpaard) en als trainer van de Japanners. Nu gaat het door met de jonge aanwas op de Bundeschampionate in Warendorf: bij de zevenjarige springpaarden had Schockemöhle twee paarden in de top-6, in de eerste kwalificatie voor de vijfjarigen kwamen vullen PS-paarden de top-3: op 1 Meganus PS (v. Messenger) met een 9,2, op 2 Chacoothargos PS (v. Chacoon Blue) met een 9,1 en op 3 Beach Boy (v. Baloubet du Rouet) met een 9. Alledrie gefokt en in eigendom van Gestüt Lewitz.