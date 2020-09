BuCha: Vitalis levert topper driejarige hengsten

In inloopproef voor driejarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf werd het vandaag in de laatste groep even spannend. Het leek er op dat er weer een Helgstrand-paard met de zege aan de haal ging (Rockabye scoorde een 9 gemiddeld), maar Va'Pensiero (v. Vitalis) ging daar met een 9,2 overheen.

Helgstrand domineert de inloopproeven op de Bundeschampionate dit jaar: bij de vierjarige hengsten komt de complete topdrie uit zijn stal (Global Player, Danciero en Fynch Hatton), bij de vijfjarigen leverde hij de winnaar met So Unique en bij de zesjarigen de nummer 2 met Valverde.

Va’Pensiero en Rockabye

Het leek er even op dat er nog een derde winnaar bij kwam, maar daar stak Va’Pensiero (Vitalis x Fürstenball) een stokje voor. De Hannoveraanse kampioen bij de driejarige hengsten scoorde gemiddeld een 9,2 (stap 9,5, draf 9,5, galop 8,5, stand van opleiding 9,5 en bouw 9) onder Hannah Laser.

Voor Rockabye (Rock Forever x Belstaff) onder Eva Möllers stalamazone Sina Aringer was er een 8,5 voor de stap, een 9 voor de draf en galop, een 9,5 voor de stand van opleiding en een 9 voor de bouw. Gemiddeld een 9.

Eerste jaargang Morricone

Eigenlijk nog wel meer indruk dan Helgstrand maakte Morricone I met zijn eerste jaargang. In de rubriek voor driejarige hengsten kwamen er vier zonen van Morricone in de baan. Twee daarvan horen bij de beste vier: de Westfaalse premiehengst Macchiato (mv. Just Perfect) die gemiddeld een 8,9 scoorde en Moreno OLD (mv. San Amour I) die gemiddeld een 8,6 scoorde.

De andere twee Morricones kwamen respectievelijk uit op een 8,1 en een 7,9. Alle Morricones scoorden overigens een 8 of hoger voor de stap (twee keer 9, een keer 8,5 en een 8), de galop (drie keer 8,5 en een 8) en de bouw (twee keer 9, een keer 8,5 en een 8).

Uitslag

Bron: Horses.nl