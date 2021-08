BuCha: Vitalos gaat Ibiza Dream en Total McLaren voorbij met drie 10-en

In de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten stond Total McLaren (Totilas x De Niro) bovenaan, maar in de finale op de Bundeschampionate in Warendorf was Vitalos (Vitalis x De Niro) niet te verslaan. Met een gemiddelde van 9,6 en drie 10-en (draf, galop en stand van opleiding) is de Vivaldi-zoon de nieuwe Bundeskampioen. Andreas Helgstrand zal het om het even zijn: zowel Vitalos als Total McLaren behoren tot zijn hengstenbestand.

Maar liefst vier hengsten gingen over de 9 gemiddeld in het Bundeschampionat voor vierjarige hengsten. En met de 9,6 won Vitalos niet met afstand. Ibiza Dream (Ibiza x Dimaggio) zat hem op de hielen met een 9,5 gemiddeld (hier twee 10-en: voor galop en stand van opleiding). Een 9,3 gemiddeld (met een 10 voor de galop) was er voor de op de KWPN-keuring door Helgstrand ontdekte Total McLaren. Over het KWPN gesproken: drie zonen van KWPN-gefokte hengsten bovenaan dus.

Vierde met een 9,2 gemiddeld werd de door Paul Schockemöhle gefokte Fashion Prinz (Fürst Romancier x Sarkozy).

Uitslag

Bron: Horses.nl