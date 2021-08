BuCha: Vogel rijdt ook Crack naar de winst

Nadat Richard Vogel zaterdag al de zevenjarige Cepano Baloubet naar de overwinning in de Bundeschampionate stuurde, deed hij vandaag hetzelfde met de zesjarige Crack (v. Cornet Obolensky). De schimmelhengst deed zijn naam eer aan in de finale, waarin 39 combinaties hun opwachting maakten.

De Holsteiner is in Italië gefokt en kwam 6/100 sneller binnen dan Coros (v. Cornet Obolensky) met Philipp Weishaupt. Richard Vogel rijdt Crack pas twee maanden.

Een echte crack

“Hij is ontzettend werklustig” vertelt Vogel. “Zijn karakter, zijn instelling vind ik geweldig. Ik heb het gevoel dat met hem alles mogelijk is, zo gemakkelijk is hij over hoge sprongen te rijden.” Weishaupt lag tot de laatste hindernis iets voor op Vogel. “Maar daar moest ik even iets in houden, het risico was anders te groot” vertelt hij achteraf. “Daar heb ik die 6/100 verloren.” Reservekampioen Coros won als vijfjarige ook al brons op de Bundeschampionate.

Zelf gefokt

Na de Holsteiner Crack en de Westfaals gefokte Coros, was ook de derde plaats weer voor een Holsteiner hengst: Cashtender (v. Casall) met Frederic Tillmann. De Oldenburger ruin Comcador (v. Comme Il Faut) werd vierde onder Sandra Auffarth, dit paard werd gefokt door haar vader en is nog steeds gedeeltelijk in zijn bezit.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl