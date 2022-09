BuCha Warendorf: Dos Amigos OLD wint inloopproef zevenjarigen

Dit jaar wordt er op de Bundeschampionate in Warendorf voor het eerst een Bundeskampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden uitgeschreven. De zevenjarige ruin Dos Amigos OLD (v. Dimaggio) won vanmorgen onder Leonie Richter de inloopproef met 81,047% (86% voor de kwaliteitsonderdelen/76,094% technisch).

Dos Amigos OLD was de enige zevenjarige die over de 80% ging in Warendorf. Op de tweede plaats volgde Forever Valentine (v. Franziskus) onder Thomas Schulze met 79,532% en derde werd Beuys (v. Belantis) onder Ann-Christin Wienkamp met 79,344%.

De finale voor zevenjarigen wordt morgen verreden.

Uitslag