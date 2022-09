BuCha Warendorf: Escamillo-dochter Eivissa met afstand de beste bij driejarige merries en ruinen

Met twee 10-en (voor draf en galop), twee 9,5-en (voor stand van opleiding en bouw) en een 8 voor de stap stak de Escamillo-dochter Eivissa (mv. Wolkentanz I x Sir Donnerhall I) er met kop en schouders bovenuit in de kwalificatieproef voor driejarige merries en ruinen. Met een 9,4 gemiddeld gaat de merrie van Bernadette Brune als grote favoriet naar de finale zondag.

Op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf werd Eivissa, uit de eerste jaargang van Escamillo, ook al kampioen bij de driejarige merries en ruinen onder het zadel van Jessica-Lynn Thomas. Daar kreeg ze een 9,25 gemiddeld, nu was er in de kwalificatieproef al een 9,4 in Warendorf.

Titel al vrijwel zeker

En daarmee is al vrijwel zeker dat Eivissa gehuldigd gaat worden als Bundeskampioene, de rest kwam namelijk niet in de buurt van de driejarige merrie. Best Secret (v. Bonds) kwam op een 8,5 gemiddeld uit onder Wibke Hartmann-Stommel en werd daarmee tweede, Shadow Faire Caledonia (v. Foundation) werd derde onder Judith Sarda Mane met een 8,4 gemiddeld.

Uitslag