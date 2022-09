BuCha Warendorf: Lowlands met Dinja van Liere naar finale zesjarige dressuurpaarden

Dinja van Liere rijdt dit weekend twee paarden in de finales op de Bundeschampionate in Warendorf. Gisteren kwalificeerde ze zich al met Reesinks Frankie Lee (v. Franziskus) voor de finale voor vijfjarige dressuurpaarden en vandaag was ook de 8,0 voor Lowlands (v. Millennium) van de Iron Spring Farm genoeg voor een finaleticket bij de zesjarigen.