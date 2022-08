BuCha Warendorf: Matisse GG en Frankie Lee met gemak naar finale vijfjarigen, McLaren (nog) niet

Maar liefst drie paarden met een Nederlands tintje liepen vandaag in de kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf. Twee daarvan plaatsen zich met gemak voor de finale. Vooraan Matisse GG (v. Morricone I) van fokkers Dirk Willem Rosie en Muriel Blackstone-Rosie, die tweede werd onder Claudia Rüscher in eerste afdeling met een 8,5 gemiddeld (overall 4e). Ook Frankie Lee (v. Franziskus) van Reesink Horses haalde met een 8,2 gemiddeld (en een gedeelde vijfde plaats in 1e afdeling) de finale direct onder Dinja van Liere. Dat gold niet voor Reesinks andere troef, KWPN-multikampioen McLaren (v. Morricone I).

De kwalificatie voor vijfjarige dressuurpaarden, die in verband met het deelnemersaantal werd opgedeeld in twee afdelingen, werd gewonnen door Ferdades (Frascino x Escolar) onder Henriette Hachmeister. De vijfjarige Oldenburger ruin kwam gemiddeld uit op een 8,8 en haalde daarmee de hoogste score overall (en won de eerste afdeling).

Twee paarden scoorden een 8,6 gemiddeld en wonnen daarmee ex-aequo de tweede afdeling (en ea 2e plaats overall): St Felice (St Schufro x Fürstenball) onder Marcus Hermès en Candoit’s Fabuleux Coeur OLD (v. Fürst Jazz), die afgelopen winter in de PSI veiling voor 600.000 euro onder de hamer kwam, onder Nicole Wego.

McLaren

KWPN-multikampioen McLaren (v. Morricone) was in Warendorf onder Dinja van Liere niet helemaal bij de les en bleef steken op een 7 gemiddeld. Hij kan zich nog plaatsen voor de finale via de kleine finale.

Uitslag