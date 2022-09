BuCha Warendorf: Million Dollar-dochter Kalifa als favoriete naar finale vijfjarige springpaarden

Met een 9,3 in de eerste kwalificatie en een 9,2 in de tweede kwalificatie voor vijfjarige springpaarden gaat de merrie Kalifa (Million Dollar x Caretino) onder Sophie Hinners als één van de favorieten naar de finale voor vijfjarige springpaarden op zondag.

In de eerste kwalificatie gingen nog zeven paarden over de 9, in de tweede kwalificatie waren dat er vier. Amazone Sophie Hinners stuurde niet alleen Kalifa naar de tweede keer over de 9, maar deed dat ook met Dialotta (v. Diacontinus). Zij kreeg in de eerste kwalificatie een 9,2, nu een 9 rond.

De andere twee paarden die over de 9 gingen in de tweede kwalificatie waren de Holsteiner hengst Valenzano (v. Vagabond de la Pomme) onder de Ier Diarmuid Howley en de Westfaalse hengst Dacantos’Boy (v. Dacantos) met Tobias Thoenes. Valenzano kwam op een 9,1 en Dacantos’Boy op een 9.

De topper van de eerste kwalificatie, de hengst Dracon (v. Dominator), die in de eerste kwalificatie naar een 9,6 liep, kreeg nu een 8,9.

Uitslag