BuCha Warendorf: Morricone-dochter Macadamja wint kwalificatieproef vierjarigen

De eerste rubriek op de Bundeschampionate 2022 in Warendorf is verreden. De vierjarige Morricone-dochter Macadamja (Morricone I x San Amour I) won onder Simone Kaiser de kwalificatieproef voor vierjarige merries en ruinen. Met een 8,8 gemiddeld voerde de merrie, die eerder dit jaar derde werd in het Hannoveraanse kampioenschap voor vierjarigen, de rubriek aan.