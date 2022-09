BuCha Warendorf: My Milano naar topscore bij vierjarige hengsten, 3 Secrets in top-5

Op zijn CV heeft de vierjarige hengst My Milano (Millennium x De Niro) nog maar één gebeurtenis staan: als 2,5-jarige werd hij goedgekeurd in Hannover. Daarna zagen we hem nooit meer in een verrichtingstest (of ergens anders). Tot vandaag: onder Lukas Fischer liep hij in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf naar de topscore (8,9 gemiddeld).

De op een na hoogste score kwam op naam van San to Alati (v. Secret), die eerder ook al hoog scoorde in verrichtingstesten. Onder Mareike Mimberg scoorde de hengst een 8,8 gemiddeld. In totaal kwamen drie nakomelingen van Secret, die ook in de Pavo Cup opviel met zijn vierjarige nafok (die hij overigens ook in zeer groten getale heeft), bij de beste vijf: naast San to Alati ook Segantini (8,5) en San Escobar (8,3). Een 8,5 gemiddeld scoorde ook de vijfjarige hengst Rocketeer (v. Rock Forever I).

