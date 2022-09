BuCha Warendorf: Vogue wint kwalificatie driejarige hengsten met 9 gemiddeld

Helgstrands Vogue (Vitalis x Fidermark) is in het Bundeschampionat voor driejarige hengsten de favoriet voor de titel en in de kwalificatie voor driejarige hengsten maakte de bruine hengst die favorietenrol waar. De vorig jaar voor 940.000 euro geveilde hengst, die eerder dit jaar in de minitest in Münster-Handorf een 9,33 gemiddeld scoorde, kwam in Warendorf op een 9 gemiddeld uit onder Leonie Richter.