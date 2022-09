BuCha Warendorf: Zeven paarden over de 9 in eerste kwalificatie vijfjarige springpaarden

In de eerste kwalificatieproef voor vijfjarige springpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf werden maar liefst negen paarden met een 9 of hoger beoordeeld. De hoogste score was voor de Hannoveraans goedgekeurde Dracon (Dominator Z x Balou du Rouet). Hij kreeg van de jury een 9,6 onder Henrik Dowe.

Net zoals in de eerste kwalificatie voor zesjarigen zat er ook weer een aantal PS-paarden van Paul Schockemöhle in de top: Patrick Stühlmeyer stuurde Chaloubino PS (Chacoon Blue x Centadel) naar een 9,4, goed voor de overwinning in de tweede afdeling (en een 2e plaats overall). Een tweede PS-paard werd door Patrick Stühlmeyer naar een 9 gemiddeld gestuurd: de hengst Chaccothage Blue PS (Chacco-Blue x Conthargos) werd gedeeld derde in de tweede afdeling. Een derde paard van Paul Schockemöhle (niet door hem zelf gefokt) kwam ook op een 9 uit onder Eiken Sato: Chili con Cornet (v. Cornet Obolensky).

Over de 9

In totaal scoorden dus zeven paarden een 9 of hoger. Naast Dracon en de drie PS-paarden waren dat Kalifa (v. Million Dollar) met Sophie Hinners (9,3/2e plaats eerste afdeling), Dialotta (v. Diacontinus) met Sophie Hinners (en ook een 9,2/2e plaats tweede afdeling), ST-Line (v. Stakkato) met Katharina Essen (9,1/3e plaats eerste afdeling).

