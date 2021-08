BuCha: Westfaalse kampioene Baroness Bibi aan kop bij driejarige merries en ruinen

Baroness Bibi (Benicio x Don Romantic) verzamelt linten alsof het niets is. De driejarige merrie werd twee weken geleden kampioene op de Westfaalse elitekeuring en won in datzelfde weekend het kampioenschap voor driejarige merries en ruinen in Westfalen. Op de Bundeschampionate in Warendorf stevent ze nu af op een derde sjerp. In de kwalificatie voor driejarige merries en ruinen won de merrie met een 9 gemiddeld en een 10 (!) voor de stap.