BuCha zesjarigen: twee Eckermann-paarden op het podium, Vivant-dochter Viva Fly kampioen

Familie Eckermann kan met alle successen van de afgelopen jaren thuis al kwartetten met Bundeschampionats-medailles. Dit jaar kwamen er weer een aantal bij: brons bij de vijfjarigen én goud en brons bij de zesjarigen. Katrin Eckermann reed de door vader Otmar Eckermann gefokte Viva Fly (Vivant vd Heffinck x Starpower) naar de winst en de eveneens door Eckermann gefokte Abou-Chaker (v. de ook door Eckermann gefokte Alaba).

Tussen al het Eckermann-geweld werd Chaloubino PS OLD (Chacoon Blue x Centadel) van Paul Schockemöhle tweede, net zoals vorig jaar bij de vijfjarige springpaarden.

Paul Schockemöhle was overigens topleverancier van paarden in de finale bij de zesjarigen, negen op Gestüt Lewitz geboren paarden haalden de finale (vijf daarvan van tweevoudig Bundeskampioen Diaron OLD overigens). Drie haalden de barrage

Maar Otmar Eckermann, die natuurlijk niet op de schaal van Schockemöhles Lewitz fokt, kan daar ook goed meepraten. Hij fokte niet alleen de winnaars van goud en brons, maar nog een finaledeelnemer. Bovendien heeft hij ook nog een vierde finalepaard in bezit.

