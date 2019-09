BuCha zevenjarigen: Weerzien tussen Diaron en Daddy’s Destiny

Het Warendorfer Youngster Championat, het officieuze Bundeschampionat voor zevenjarigen, wordt waarschijnlijk een gevecht tussen de toppers bij de zesjarigen vorig jaar. Diaron OLD (v. Diarado) werd gisteren in de eerste kwalificatie tweede en is in vorm, Daddy's Destiny (v. Comme il faut) heeft de juiste vorm ook te pakken. Zij werd vandaag onder Miss Bundeschampionate Katrin Eckermann eerste in de tweede kwalificatie.

Niet Diaron, maar een andere Diarado van Paul Schockemöhle werd vandaag tweede in de kwalificatieproef: Diavoltan OLD. In de tweede kwalificatieproef voor zevenjarigen deed Nederlander Bart van der Maat overigens ook goede zaken. Hij stuurde de Holsteiner hengst Zuccero (v. Zirocco Blue VDL) naar een elfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl