Bundeschampionate: 9.4 voor Cornet Obolensky-zoon Coros op 2e dag

De Bundeschampionate die wordt verreden in Warendorf is in volle gang. In de tweede kwalificatie van de Bundeschampionate voor de zevenjarigen ging de winst naar Sven Sieger en de Clarimo-nakomeling Cheyenne (mv. Quite Capitol). Bij de vijfjarigen zette Hendrik Dowe en de Cornet Obolensky-zoon Coros 3 (mv. Arpeggio) het beste resultaat van de dag neer.