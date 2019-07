Bundeschampionate in voorbeeldrol: gratis entree voor fokkers

Op vrijwel alle grote concoursen is het tegenwoordig zo dat eigenaren van de deelnemende paarden geen entreegeld hoeven te betalen. Voor fokkers is zo'n regeling er tot op heden nog maar weinig. De Bundeschampionate, de Duitsse kampioenschappen voor jonge paarden, brengt daar verandering in en stuurt alle fokkers van deelnemende paarden entreebewijzen.

“Met deze actie willen we de belangrijke rol die fokkers spelen in de paardensport benadrukken. Fokkers moeten de kans hebben om hun fokproducten live in actie te zien en waardering krijgen voor hun succes”, aldus Klaus Miesner, fokkerijchef bij de FN, de Duitse paardensport- en fokkerijkoepel.

Toegang op alle dagen

Elke fokker van een deelnemend paard krijg een toegangskaart voor alle dagen opgestuurd, onafhankelijk van hoeveel pony’s op paarden hij gefokt heeft die in Warendorf lopen. De fokkers hoeven daar niet zelf voor in actie te komen, de FN schrijft alle fokkers aan.

Bron: FN