Bundeschampionate kiezen in 2021 andere datum

Dit jaar werden de Bundeschampionate ondanks de coronapandemie onder strikte hygiëne-eisen gehouden. Het kampioenschap werd wel in tweeën geknipt en verspreid over twee weken. In 2021 staan alle disciplines tegelijkertijd op de kalender. De Bundeschampionate worden voor het eerst in lange tijd volgend jaar niet zoals gebruikelijk verreden in september, maar staan gepland van 11 tot en met 15 augustus.