Bundeschampionate: Rubriek voor zevenjarige dressuurpaarden aan programma toegevoegd

Het programma van de Bundeschampionate wordt dit jaar uitgebreid met een rubriek voor zevenjarige dressuurpaarden. Tot dit jaar werden er alleen rubrieken voor drie-, vier-, vijf- en zesjarigen dressuurpaarden uitgeschreven op het prestigieuze evenement in Warendorf.

Startgerechtigd zijn Duitse rijpaarden, die twee keer minimaal 70% in een dressuurproef op M**-niveau of twee keer minimaal 68% in een proef in de klasse S hebben behaald, paarden die op het Bundeschampionat 2021 bij de zesjarigen de finale hebben bereikt en/of paarden die in 2021 aan de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden voor zesjarigen hebben deelgenomen.

Bron: Equitaris