Bundeschampionate-tickets voor Damaschino en Bon Vivaldi NRW

Op de Bundeschampionate-kwalificatie in Schenefeld bemachtigden zeven vijfjarigen en drie zesjarigen een felbegeerd ticket voor de finale in Warendorf. Escalla (Escolar x Dimaggio) en Rod Laver (Rock Forever I x Fidertanz) kwamen als winnaars uit de bus. Daarnaast scoorden voormalig Bundeskampioen Damaschino en Bon Vivaldi NRW, de kersverse winnaar van de sporttest in Münster-Handorf, een ticket.

Lena Stegemann stuurde de vijfjarige Rod Laver naar een 8,5 gemiddeld. De in Hannover goedgekeurde hengst kreeg negens voor de stap en galop en 8,5-en voor de draf en totaalindruk. Het laagste cijfer (7,5) kreeg hij voor de Durchlässigkeit. Stegemann had ook de als tweede geplaatste Liam Neeson (Libertad x Sir Oldenburg) onder het zadel. Deze hengst scoorde, net als Barcelona (Borsalino x Danone I) onder Jacob Schenk, gemiddeld een 8,3.

Damaschino en Bon Vivaldi

In deze leeftijdsrubriek waren er verder tickets voor de Bundeskampioen van 2019, Damaschino (Danone I x Fidertanz), Grand Petit de Carree (Grey Flanell x Hydriot), Bond Girl (Borsalino x De Niro) en Bon Vivaldi NRW (Benicio x Vivaldi). Damaschino scoorde gemiddeld een 8,2. Voor Bon Vivaldi NRW was er een 8,0.

Escalla aan kop

Bij de zesjarigen scoorden drie paarden gemiddeld een 8,0 of hoger. Escalla kreeg met haar amazone Yvonne Reiser een 8,5 voor alle onderdelen en was daarmee goed voor de overwinning. Quiraz ABN (Quaterback x Carpaccio) met Markus von Holdt en Bakarigold OLD (Belissimo M x Bretton Woods) met Eike Bewerungen scoorden beiden een 8,0.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Horses.nl