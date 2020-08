Bundeschampionate voor het eerst met Spectator Judging

De Bundeschampionate 2020 zijn in vele opzichten anders dan voorgaande jaren. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kan het evenement niet worden bijgewoond door toeschouwers, maar dankzij ClipMyHorse.tv is het wel live online te volgen. Daarnaast kan men de paarden in Warendorf zelf beoordelen dankzij de Spectator Judging.

Het beoordelen van de paarden kan met behulp van de Spectator Judging®App. Daar vinden gebruikers de rubrieken, proeven en startlijsten en kunnen de cijfers ingevoerd worden. Aan het eind van de dag kan men zijn of haar resultaten vergelijken met dat van de juryleden en het gemiddelde van de toeschouwers. Hoewel de jureren van toeschouwers niet van invloed is op de uitkomst van de officiële juryleden, is het wel interessant om te zien of het publiek een ‘andere’ winnaar kiest.

Bron: Pferd Aktuell