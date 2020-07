Bundeskampioen Destello OLD stelt orde op zaken in Voerde

De Bundeskampioen van vorig jaar, Destello OLD (Dimaggio x Fürst Fugger), heeft op de kwalificatie in Voerde een ticket voor de Bundeschampionate verovert. Vorige maand bracht amazone Beatrice Buchwald de hengst aan start op de kwalificatie in Langenfeld, maar greep toen met gemiddeld een 7,5 naast een ticket voor Warendorf. In Voerde stelde hij met een 8,4 orde op zaken.

De vijfjarige Destello OLD kreeg in Voerde een 9 voor de draf, 8,5-en voor de stap, galop en totaalindruk en een 7,5 voor de Durchlässigkeit. Vorige maand in Langenfeld zag de puntenlijst er heel anders uit. Daar kreeg de hengst een 8,5 voor de draf, een 8 voor de galop, een 7,5 voor de totaalindruk, een 7 voor de Durchlässigkeit en een 6,5 voor de stap.

Livaldon-zoon op twee

In Voerde kon de jury bij de vijfjarigen nog drie tickets voor Warendorf kwijt. Libero (Livaldon x Worldly I) liep onder Hannah Erbe met een 8,3 naar de tweede plaats. De Hannoveraanse premiehengst Fürst Samarant (For Romance I x Fürst Nymphenburg) onder Annika Korte en Millenniums Little Lady (Millennium x Rubinstein I) met Lena Backes kregen beide een 8,0.

Erbe wint met Amelio

Bij de zesjarigen scoorden vijf paarden hoog genoeg om een startbewijs voor de Bundeschampionate in de wacht te slepen. Hannah Erbe had in deze leeftijdscategorie het hoogst scorende paard onder het zadel. Amelio (Abercrombie x Florenciano) kwam dankzij onder andere 8,5-en voor de draf, galop en totaalindruk uit op een 8,2.

Aan elkaar gewaagd

Dirham (Danciano x Sandro Hit) met Borja Carrascosa en F-Type OLD (Franziskus x Chico’s Boy) met Warwick McLean kwamen beide op een 8,1 uit. Annika Korte stuurde Dana del Ray (Don Index x Contendro I) naar een 8,0. Datzelfde cijfer was er voor Lisa Erlemeyer en Dancing Star (Dancing World x Rascalino).

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Bron: Horses.nl