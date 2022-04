Bundeskampioene Boa Vista FRH heeft ticket voor finale BuCha al op zak

Op zaterdag 9 april werd in Elmlohe de eerste kwalificatie voor de Bundeschampionate van dit jaar verreden. Daar liep Boa Vista FRH (Bon Coeur x Scolari) met onder andere een tien voor de draf naar de overwinning bij de zesjarigen. De merrie, vorig jaar kampioene bij de vijfjarige dressuurpaarden, liep onder het zadel van Greta Heemsoth naar een 8,5 gemiddeld en heeft daarmee haar ticket voor de finale van dit jaar alvast op zak.

Om een ticket voor de Bundeschampionate in Warendorf te scoren, moeten paarden in de finale gemiddeld een 8 of hoger halen. Bij de zesjarigen ging ook Falete (Fürstenball x Brentano II) met een 8,3 daar overheen.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen scoorden ook twee paarden een uitnodiging voor Warendorf. Veronika Steinhof stuurde First Date OLD (For Dance x Weltmeyer) naar een 8,5 en Maranello (Morricone I x Florestan I) haalde onder Fernando Esteban Ruiz een 8.

Bron: Eurodressage