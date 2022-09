Caillan Bundeskampioen zevenjarige springpaarden

Het Bundeskampioenschap van de zevenjarige springpaarden werd gisteren bepaald in een klasse S** springproef (1,45m.) met barrage waarin 25.000 euro te verdelen was. Munin en Richard Vogel, de winnaars van de kwalificatie, leek ook de finale te gaan winnen, maar toen kwam Rolf-Göran Bengtsson nog met Caillan. Die was nog sneller.

35 starters reden in de vroege avond op de Burandtwiese, tien bleven foutloos en haalden de barrage. Nadat Richard Vogel een razendsnelle ronde had gereden met Munin (Mylord Carthago x Chin Chin), de winnaar van de eerste kwalificatie (nul strafpunten, 44,25 seconden), werd de Holsteiner ruin gezien als de nieuwe kampioen.

Caillan

Maar toen kwam Caillan (Casall x Carry), ook een Holsteiner. Met Rolf-Göran Bengtsson in het zadel was de ruin nog sneller, de klok stopte op 43,32 seconden. Fokker en eigenaar Gerd Ohlsen kan blij zijn met de nieuwe Bundeskampioen van de zevenjarige springpaarden.

Honey Bunny

Sophie Hinners en Honey Bunny waren snel in de eerste kwalificatie en behaalden daar de tweede plaats. In de finale op zaterdagavond galoppeerde het paar uit Dagobertshausen met de bronzen medaille in de ereronde (0/44,35), op een haar na geslagen door haar partner Richard Vogel. Met Honey Bunny stonden er drie Holsteiners op het podium.

Uitslag