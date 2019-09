Catch me 67 naar winst bij zesjarige springpaarden

Catch me 67 (v. Cellestial) was dankzij twee foutloze rondes en een barragetijd van 40,03 seconden de winnaar van het Bundeschampionat voor zesjarige springpaarden. De ruin werd gereden door Felix Hassmann.

Nipt tweede werd Chao Lee (v. Comme il faut), onder het zadel van Katrin Eckermann. Zowel Catch me 67 als Chao Lee zijn gefokt door en nog steeds in eigendom van de familie van hun ruiter / amazone. Een mooi succes voor de stallen van Hassman en Eckermann.

De derde plaats ging naar Zaccorado Blue (v. Zirocco Blue) met Jana Wargers. Deze Holsteiner hengst werd gefokt door Tanja Schramm en is in bezit van Klaus Isaak.

Op de vijfde plaats en ook twee keer foutloos, vinden we Cascadello Boy RM (v. Cascadello I). Deze Rheinlands gefokte hengst is ook goedgekeurd bij het KWPN. Hij werd gereden door de Duitse Inga Schuurman, is gefokt door Josef Ruyter en is in eigendom van het Nederlands-Duitse syndicaat Rhein-Maas.

Uitslag

Bron: Horses.nl