Danciano levert twee winnaars op BuCha-kwalificatie Illertissen

Op de Bundeschampionate kwalificatie in Illertissen leverde Danciano (Dancier x Rotspon) zowel de winnaar bij de vijf- als bij de zesjarigen. Bij de vijfjarigen kwam Define Dynamic (mv. Samarant) als beste uit de bus, bij de zesjarigen liep Danny Cool (mv. Sandro Hit) met gemiddeld een 9,4 naar de hoogste score. Beide paarden zijn in bezit van Margit Esiner en werden voorgesteld door Lisa Horler.

De elfjarige Danciano is het paradepaardje van Gérald Martinez van Haras de Malleret. De hengst werd in 2012 als premiehengst goedgekeurd in Hannover. Op zowel vijf- als zesjarige leeftijd kwalificeerde hij zich voor de Bundeschampionate. Inmiddels staat de hengst op stal bij Dorothee Schneider.

Mooie puntenlijst

Define Dynamic won in 2019 reeds het DSP-kampioenschap in Nördlingen en liet in Illertissen wederom van zich horen. De bij het DSP goedgekeurde hengst kreeg een acht voor de stap, een 8,5 voor de Durchlässigkeit, negens voor de galop en algemene indruk en een 9,5 voor de draf. Met gemiddeld een 8,8 sleepte hij moeiteloos een ticket voor Warendorf in de wacht. Ook Bassantino (Benicio x Fürst Romancier) en Bocaccio (Bon Coeur x Carpaccio) scoorden een acht of hoger en kregen een uitnodiging voor de finale.

Magische tien voor Danny Cool

Het optreden van Danny Cool was minstens zo indrukwekkend als dat van zijn stalgenoot. De zwartbruine ruin behaalde de hoogste kwalificatiescore tot dusver. Hij kreeg negens voor de stap en galop, 9,5-en voor de draf en algemene indruk en een tien voor de Durchlässigkeit. Er was ook een mooie score (8,7) voor Fürst Finest (Finest x Hotline), die daarmee ook naar de Bundeschampionate mag.

Bron: Eurodressage/Horses.nl