Dancier Gold klasse apart op BuCha-kwalificatie Hamm-Rhynern

Met een reeks aan negens voor de basisgangen vormde Dancier Gold (Dancier x Weltmeyer) op de Bundeschampionate-kwalificatie in Hamm-Rhynern een klasse apart. Onder zijn amazone Simone Pearce kwam de hengst gemiddeld uit op een 8,9 en greep daarmee een ticket voor de finale in Warendorf.

Dancier Gold, een volle broer van Gestüt Bonhomme’s premiehengst Delorean, won in 2019 de sporttest in Münster-Handorf (8,73) en was eerder dit jaar in de sporttest in Verden met gemiddeld een 9,24 wederom één van de opvallendste hengsten.

El Corazon

In de zestien combinaties tellende rubriek voor vijfjarigen slaagde naast Dancier Gold alleen El Corazon (Escolar x Fürstenball) er in een voldoende score voor de Bundeschampionate te halen. De Westfaalse premiehengst kwam onder Ninya Wingender uit op een 8,0. Bij de zesjarigen kwam geen paard uit op een 8,0 of hoger.

Uitslag.

