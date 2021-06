Dancier Gold wint BuCha-kwalificatie Elmlohe met 9.0

Dancier Gold (Dancier x Weltmeyer) liep met amazone Simone Pearce naar gemiddeld een negen op de Bundeschampionate-kwalificatie in Elmlohe. Daarmee verzekerde de hengst zich van een startplek op de finale in Warendorf. Een jaar geleden won de nu zesjarige hengst de kwalificatie in Rhynern.