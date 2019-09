Diaron OLD op koers voor derde winst in Warendorf

Diaron OLD (Diarado x Come One) won op de Bundeschampionate in Warendorf al twee keer de Bundestitel. Zowel bij de vijfjarigen als bij de zesjarigen was hij het beste jonge springpaard van Duitsland. De schimmel van Paul Schockemöhle doet dit jaar weer mee in Warendorf en lijkt weer op weg naar een topklassering. Hij werd in de eerste kwalificatie voor zevenjarigen tweede.

Officieel is het kampioenschap voor zevenjarigen geen Bundeskampioenschap: er wordt niet gewerkt met voorselecties en elke ruiter met paarden in de kampioenschappen voor vijf- en zesjarigen mag ook een zevenjarige meenemen. Aanstaande zaterdag wordt er dan gesprongen om het Warendorfer Youngsterchampionat.

Diaron is in vorm

Een van de grote kanshebbers om dat kampioenschap te winnen is Diaron, die met Patrick Stühlmeyer al twee keer als kampioen naar voren mocht komen in Warendorf. Ook dit jaar is hij weer in vorm en dat toonde hij met een snelle nulronde (62,47sec) in de eerste kwalificatie aan. Dieter Smitz was met de Holsteiner Cellato (Cellestial x Calato), die vorige maand in Spangenburg al een 1,50m liep, nog snelller (62,12 sec).

Uitslag

Bron: Horses.nl