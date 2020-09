Don Juan de Hus levert topper kwalificatie vierjarigen

De te vroeg overleden Don Juan de Hus is de vader van de winnaar van de kwalificatieproef voor vierjarige merries en ruinen op de Bundeschampionate in Warendorf. Deflorina S (mv. Don Bedo) liep vanmiddag naar een 8,6 en bleef daarmee nipt de Oldenburger kampioene Casey (v. Sir Donnerhall I) voor (8,5).

Het kan nog spannend gaan worden in de finale: Casey komt in ieder geval uit de succesvolste Bundeschampionatsfamilie. Ze werd gefokt door Paul Wendeln en is een volle zus van Bundeskampioenen Sir Heinrich, Cindy OLD, Candy OLD en Caty OLD (die vandaag vijfde werd in de kwalificatieproef voor zesjarigen).

Nog een Wendeln-merrie in finale

In de finale loopt straks nog een merrie uit dezelfde familie. Curly (Fürsten-Look uit Cindy OLD v. Sir Donnerhall), het nichtje van Casey dus, werd vijfde in de kwalificatieproef met een 8,2.

Tom Jones en Brighton

Twee ruinen doen ook nog mee in de strijd: Tom Jones KR (v. Tomahawk) scoorde net zoals Casey een 8,5 gemiddeld en Brighton (v. Benicio) kwam uit op een 8,4 (4e plaats).

Uitslag

Bron: Horses.nl