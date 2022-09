Dos Amigos OLD eerste Bundeskampioen zevenjarige dressuurpaarden

Dit jaar wordt er op de Bundeschampionate in Warendorf voor het eerst een Bundeskampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden uitgeschreven. De zevenjarige ruin Dos Amigos OLD (v. Dimaggio) is het eerste paard dat de titel op naam heeft. Na het winnen van de inloopproef won de Oldenburger ook de finale met Leonie Richter. De score: 80,948% (86% kwaliteit/75,897% technisch).

Dos Amigos OLD was de enige zevenjarige die over de 80% ging in Warendorf. Op de tweede plaats volgde Famous K FRH (v. Finest) onder Stefanie Wittmann met 79,871% en de Spaanse ruiter Borja Carrascosa reed Fun4Ever (v. Feedback) en Frizzantino (v. Finest) naar respectievelijk de 3e en 4e plaats.

