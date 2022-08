Drie paarden uit Blonks Stella Girl op Bundeschampionate

Jos en Ingrid Blonk uit het Drentse Drouwen hadden dit jaar al een megasucces in Duitsland met de als veulen aangekochte Oldenburger kampioene Bernice (v. Benefit), maar ook op de Bundeschampionate in Warendorf is echtpaar Blonk met paarden vertegenwoordigd. Maar liefst drie paarden uit Blonks topmerrie Stella Girl (v. Stedinger) lopen dit weekend in Warendorf: vandaag kwam Vaida Girl (Vitalis uit Stella Girl) in actie bij de vijfjarigen, zaterdag lopen Amouretta (v. All At Once uit Stella Girl) en Belissimo's Bob (v. Belissimo M uit Stella Girl's dochter Donna Petrolina v. Delatio) bij de zevenjarigen.