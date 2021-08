Eén van de opvallendste paarden in Warendorf: Feine Bella met 9,6 Bundeskampioene

Feine Bella (Fürstenball x Bordeaux uit de stam van Bella Rose) was vorig jaar op de Westfaalse elitekeuring (waar ze kampioen werd) al een uitzonderlijke merrie. Onder het zadel is er nog een schep bovenop gegaan en met een gemiddelde van 9,6 (!) werd de vierjarige merrie onder Wibke Hartmann-Stommel vandaag Bundeskampioene.

Feine Bella kreeg in de finale een 9,5 voor haar stap, een 9 voor de draf, een 10 voor de galop, een 10 voor de stand van opleiding en een 9,5 voor de bouw. En met die punten won de bruine merrie met afstand.

Verona Diamond en Rock Festival

De reservetitel ging vandaag aan Verona Diamond (Vivaldi x Don Diamond) met een 8,9 gemiddeld. De titelverdediger (Bundeskampioen bij de driejarige merries en ruinen vorig jaar) eindigde nu op de derde plaats. Een 8,8 gemiddeld was er voor Rock Festival (Rock Forever I x Fürstenball).

In totaal gingen zes paarden over de 8,5 gemiddeld in de finale bij de vierjarige merries en ruinen.

Uitslag

Bron: Horses.nl