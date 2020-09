Eindelijk een titel: Secret is Bundeskampioen

Secret (Sezuan x St. Moritz) heeft van alle jonge dressuurpaarden op de wereld waarschijnlijk de allermeeste fans. Die kreeg hij al vanaf zijn eerste facebook-optreden dat miljoenen keren werd bekeken. Maar een echte grote titel, die had hij nog niet. Tot nu: vandaag werd hij gehuldigd als Bundeskampioen bij de zesjarige dressuurpaarden.

Als driejarige maakte Secret op de Bundeschampionate heel wat los: na de gastruitertest werd bekend dat niet hij, maar Finest Selection gehuldigd zou gaan worden als kampioen. De jury was daar niet blij mee en prompt daarna werd aangekondigd dat de gastruiters voortaan alleen nog maar punten zouden geven in overleg met de jury.

Twee keer naast de titel

Vorig jaar op de Wereldkampioenschappen in Ermelo greep Secret voor de tweede keer naast de titel. Niet hij, maar Jovian werd kampioen. Ook daar was er weer discussie: hoe kon een paard met twee goede gangen winnen van een paard met drie goede gangen.

Bundeskampioen met een 9

Vandaag was het in Warendorf – helaas met slechts een handjevol fans langs de kant – dan eindelijk raak voor Secret en zijn vaste amazone Jessica-Lynn Thomas. Met een 9 gemiddeld was hij de hoogst scorende zesjarige. Secret kreeg een 8 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 10 voor de galop, een 8,5 voor de dürchlässigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

‘Uitvallen’ van favorieten

De laatste starter had dit jaar nog roet in het eten kunnen gooien voor Secret. De Nederlands gefokte Valverde (v. Vitalis) had met een perfecte proef over die 9 kunnen gaan. Maar in de proef gooide Valverde onder Eva Möller bij zichzelf roet in het eten: hij sprong twee keer achter om in galop (in de middengalop op de volte en voor de laatste wissel), viel even stil bij de eenvoudige galopwissel (om te mesten) en kantelde af en toe even zijn hoofd. Dat rekende de jury hem aan in het punt voor de dürchlässigkeit (7,5) en met de rest van de cijfers (9 stap, 9 draf, 8,5 galop en 9 totaalindruk) bleef er een 8,5 over onder de streep. Niet goed genoeg voor het podium.

Een andere favoriet voor een hoge klassering kwam niet eens in de baan vandaag. Eva Möller meldde haar andere troef Caty OLD (Sir Donnerhall x Fürst Heinrich) af omdat de merrie lichte koorts had vandaag.

Senor Charming

Een lachende derde ging er met de reservetitel vandoor: de onbekende combinatie Senor Charming (Stanford x Fürst Piccolo) met Kira Laura Soddemann. Zij kregen gemiddeld een 8,8 van de jury. De ruin scoorde op de draf (9), dürchlässigkeit (9) en totaalindruk (9).

De derde plaats ging naar de merrie Eyleen (Escolar x Laurentianer) met Yvonne Kläne, die vooral lof kreeg voor de stap (9) en de dürchlässigkeit (9).

Uitslag

