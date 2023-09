Eivissa betovert Warendorf opnieuw: Bundeskampioen met 9,5 gemiddeld

De Westfaalse merrie Eivissa (Escamillo x Wolkentanz) was vorig jaar al hét dressuurpaard van de Bundeschampionate en dit jaar betoverde de zwartbruine Warendorf opnieuw. De jury kwam superlatieven tekort om de presentatie van Eivissa onder Jessica-Lynn Thomas te beschrijven en gaf drie keer de 10 (draf, galop, rittigkeit). "Dit is hoe we vierjarige paarden willen zien en Eivissa brengt zoveel mee van huis uit, dingen waar andere jaren jarenlange training voor nodig hebben."

Alle complimenten waren er voor Eivissa en Jessica-Lynn Thomas van de jury: “Dit is hoe we jonge paarden willen zien. Er is vaak kritiek op ons juryleden dat we paarden die met spanning lopen vooraan zouden zetten, maar ik denk dat dat hier absoluut niet aan de orde is geweest. We hebben hier in de finale allemaal tevreden paarden gezien, waarbij de meest tevredene op kop kwam”, aldus de jury, die op hun beurt gecomplimenteerd werd met een flink applaus van het publiek. De jury bij de rijpaarden (drie- en vierjarigen) krijgen de hele week al complimenten voor de manier van jureren, waarbij reëel gepunt wordt en resultaten uit het verleden geen rol lijken te spelen.

Eivissa is de eerste Bundeskampioen van Warendorf 2023 met een 9,5 gemiddeld. Reservekampioen werd de indrukwekkende Trakehner merrie Luxusliebe II (Freiherr von Stein x Singolo) met een 8,7 gemiddeld, brons met een 8,6 gemiddeld was er voor de ruin Voundation (Vitalis x Fidertanz).

Uitslag

Bron: Horses.nl