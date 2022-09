Eivissa is dé merrie van de Bundeschampionate 2022

Op de Bundeschampionate in Warendorf zijn er altijd een paar paarden waarover iedereen praat. Dit jaar is de driejarige merrie Eivissa (Escamillo x Wolkentanz I) één van die paarden, zo niet hét paard dat de tongen losmaakt. De merrie, eerder al Westfaals kampioene en winnares van de kwalificatieproef, won met gemak én twee 10-en (voor draf en galop) het Bundeskampioenschap voor driejarige merries en ruinen.

Op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf werd Eivissa, uit de eerste jaargang van Escamillo, ook al kampioen bij de driejarige merries en ruinen onder het zadel van Jessica-Lynn Thomas. Daar kreeg ze een 9,25 gemiddeld, in Warendorf ging daar nog een schepje bovenop. In de kwalificatieproef liep Eivissa al naar een 9,4 gemiddeld, in de finale naar diezelfde score (met 10-en voor draf en galop, een 8 voor de stap en een 9,5 voor rittigkeit en bouw).

De andere driejarigen kwamen niet in de buurt van die kwaliteit. Reservekampioen werd Marbella OLD (v. Foundation) met een 8,6 gemiddeld, een 8,5 gemiddeld was er voor Shadow Faire Caledonia (v. Foundation) en daarmee een derde plaats.

Uitslag