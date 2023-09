En dat is twee: Vogel rijdt Con Quality naar Bundestitel 7-jarigen, twee Zirocco Blue’s op het podium

De Duitse ruiter Richard Vogel maakt zijn naam Mr. Bundeschampionate dit jaar weer helemaal waar. Hij won vrijdag al de Grote Prijs van Warendorf en gisteravond volgde de eerste Bundestitel. Met Con Quality (Chin Champ x Quality) won hij met afstand (meer dan 2 seconden sneller dan de concurrentie en eigenlijk wel iets meer omdat hij iets te laat begon). Verder op het podium twee VDL Zirocco Blue's.

De tweede plaats was voor Ziroccocorte OLD (Zirocco Blue VDL x Stakkato) onder Patrick Bölle met 40,71 seconden en derde werd Katrin Eckermann met Zoe Blue BTH (Zirocco Blue VDL x Colman) met 41,81 seconden. Vierde werd de Celler staatshengst Diathletico FRH (Diacontinus x Escudo) en vijfde werd So Charme (Stakkato Gold x Weingard). Veertien paarden haalden de barrage.

Bron: Horses.nl