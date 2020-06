Escamillo strandt bij Bundeschampionate-kwalificatie

Helen Langehanenberg heeft haar proef met de populaire Escamillo (Escolar x Rohdiamant) op de Bundeschampionate-kwalificatie in Riesenbeck dinsdagochtend vroegtijdig beëindigd. De hengst kwam op het voorterrein omhoog en steigerde in de proef nogmaals bij het benaderen van de ClipMyHorse-camera.

De veelbesproken Escamillo maakte eerder deze maand zijn debuut in de Duitse L klasse. Op het terrein van Riesenbeck International liep de vijfjarige hengst toen naar de zege in alle drie de rubrieken. De premiehengst kwam in januari dit jaar bij Langehanenberg onder het zadel en imponeerde direct in maart in de sporttest met de winst met een 9,36.

Close-call tussen Fürst Kennedy en La Vie

In de kwalificatie werden de hoogste punten (8,3) uitgedeeld aan Fürst Kennedy (Fürsten-Look x Don Kennedy) en zijn Portugese ruiter Joao Moreira. De Oldenburger-hengst kreeg het hoogste cijfer (9) voor de draf. Met een klein verschil eindigde La Vie (Livaldon x Scolari) van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen op de tweede plaats. De vos liep onder Therese Nilshagen naar een 8,2. Hij kreeg 8,5-en voor de stap en totale indruk en verder alleen maar achten.

Voormalig reservekampioen op drie

In de rubriek werden nog twee tickets voor de Bundeschampionate uitgedeeld. De reservekampioen van de Bundeschampionate 2019, Fashion in Black NRW (For Romance I x Lauries Crusador xx), liep met Johanna Klippert in het zadel naar een 8,1. Beatrice Buchwald stuurde sporttest-winnaar Gaitano OLD (Goldberg x Rohdiamant) naar een 8,0.

Dumble de Jeu maakt indruk

Lodbergen bracht ook Dumble de Jeu (Dante Weltino uit Sisther de Jeu) mee naar Riesenbeck. Stalruiter Patrick Kraft reed de getalenteerde ruin met een 7,6 naar de zesde plaats. Daarmee miste Dumble de Jeu een ticket voor de Bundeschampionate, maar liet wel een goede indruk achter. Lodbergen kocht eerder al een Jazz-veulen uit Sisther de Jeu op de veulenveiling in Borculo. Op verzoek van Lodbergen paarde Emmy de Jeu Grand Prix-merrie Sisther de Jeu aan met Dante Weltino (via ET). Uit die combinatie kwam Dumble de Jeu voort.

Bron: Horses.nl