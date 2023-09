Escanto PS naar drie 10-en naar Bundestitel

In de kwalificatie liet de vierjarige Escanto PS (Escamillo x Fürstenball) zich niet van zijn beste kant zien (wat stout en stijf), maar in de finale voor vierjarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf was de jury totaal overtuigd. Met drie 10'en (die in vergelijking met de vierjarige Escamillo-merrie Eivissa wat royaal gepunt leken) voor draf, galop en rittigkeit en een 9,3 gemiddeld is Escanto PS de nieuwe Bundeskampioen bij de vierjarige hengsten.