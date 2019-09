Escolar heeft weer een Bundestitelkandidaat: Escorial Q

Escolar (v. Estobar NRW) won zelf als driejarige hengst de Bundestitel in Warendorf en zijn nakomelingen schitteren ook vooral op die leeftijd. Dit jaar ook weer: bij de driejarige merries en ruinen won vanmiddag Escorial Q (mv. Flanagan) onder jeugdamazone Bianca Nowag met een 8,8 gemiddeld.

De vele Escolars die deelnamen aan de finales voor driejarigen op de Bundeschampionate, komen in de jaren daarop niet altijd terug in de kampioenschappen voor vier-, vijf- en zesjarigen in Warendorf. Drie jaar lijkt de ‘time to shine’ voor de Escolars. Escorial Q deed dat met onder andere een 9,5 voor de draf en een 9 voor de galop.

Nederlands bloed

Met de 8,8 bleef hij twee driejarigen met Nederlands bloed nipt voor: Livaldon (v. Vivaldi)-zoon L’Avion (mv. Longchamp) kwam gemiddeld op een 8,7 en Borsalino (v. Boston)-dochter Barcelona kreeg gemiddeld een 8,6. In alle dressuurfinales in Warendorf valt dit jaar de Hollandse invloed op.

Uitslag

Bron: Horses.nl