Escolar hoofdleverancier Bundeschampionate

De op Gestüt Neuenhof gestationeerde Escolar (v. Estobar NRW) is met maar liefst negentien nakomelingen de hoofdleverancier op de Bundeschampionate in Warendorf. Bij de springpaarden zijn Cornet Obolensky (v. Clinton) en zijn zoon Comme il faut het best vertegenwoordigd. Van beide hengsten staan er achttien nakomelingen op de deelnemerslijst.