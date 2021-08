Forever Valentine Bundeskampioen zesjarige dressuurpaarden

Het Bundeschampionat voor zesjarige dressuurpaarden blijft toch altijd een beetje een zorgenkindje van de Bundeschampionate. Echte uitschieters die op je netvlies gebrand blijven staan, die zie je niet zo vaak bij de zesjarigen en dit jaar was daarop geen uitzondering. Bundeskampioen met een 8,5 gemiddeld werd Forever Valentine (Franziskus x Laurentio) met Thomas Schulze.

Wat dit jaar de Bundeschampionate ook nog in de kaarten speelt zijn de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden over twee weken. De meeste ruiters en eigenaren laten de jonge paarden maar één van die kampioenschappen lopen (uitzondering: Andreas Helgstrand die Danciero wel in Warendorf laat lopen) en zo waren de ‘allerbeste’ zesjarigen – hoewel vele van deze paarden met een ‘dubbele agenda’ zich kwalificeerden – niet beschikbaar voor Warendorf.

Al snel onder de 8

Kampioen Forever Valentine kreeg een 8,5 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 9 voor de galop, een 8 voor de dürchlässigkeit en een 8,5 voor de totaalindruk. Reservekampioen met een 8,3 gemiddeld werd Sheldon Cooper (Sezuan x Rosenstein) en op 3 met een 8,2 gemiddeld Helgstrands hengst Famous K (Finest x Londonderry). Die derde plaats moest Famous K delen met Vanity Fair (Vivaldi x Sandro Hit). Daarna duikt het gemiddelde ook al snel onder de 8: de nummer 7 van het kampioenschap kwam uit op een 7,8 (weliswaar met 0,2 aftrek vanwege een programmafout).

Uitslag

Bron: Horses.nl