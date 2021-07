Fynch Hatton met 9,5 voor draf gekwalificeerd voor BuCha

Bundeskampioen Fynch Hatton OLD (Formel Eins x Sir Donnerhall I) heeft zich op het Oldenburger Landesturnier gekwalificeerd voor de Bundeschampionate. Onder het zadel van Leonie Richter kreeg de vijfjarige hengst maar liefst een 9,5 voor de draf. Gemiddeld was er een 8,4 voor de hengst van Andreas Helgstrand. De hoogste score bij de vijfjarigen werd behaald door Fürst Bayram (Fürstenball x Sir Donnerhall I).

De rubriek voor vijfjarigen werd opgedeeld in twee groepen. Frederic Wandres stuurde Fürst Bayram in de eerste groep naar de overwinning. De hengst van Hof Kasselmann kreeg een acht voor de stap, 8,5-en voor de galop, Dürchlassigkeit en algemene indruk en een negen voro de draf. Dat bracht hem op een totaal van 8,5. In deze groep scoorden nog vier paarden een acht of hoger en kwalificeerden zich daarmee voor de finale in Warendorf.

Fynch Hatton voor Fidelity

In de tweede groep behaalde Fynch Hatton de hoogste score. Zijn gemiddelde werd wat onderuit gehaald door het cijfer voor de stap (7), maar met een 8,4 kwalificeerde hij zich ruimschoots voor de Bundeschampionate. Er werden nog drie tickets voor Warendorf uitgedeeld, waaronder aan Fidelity (Fiderdance x Sandro Hit) van Gestüt Bonhomme. Met Lena Waldmann in het zadel scoorde hij een 8,3.

Twee negens voor Venice Beach

Bij de zesjarigen scoorden zeven paarden een acht of hoger. Deze leeftijdscategorie werd met een 8,6 gewonnen door Lena Waldmann met Venice Beach (Van Vivaldi x Davignon I). De zwartbruine merrie kreeg maar liefst twee negens, voor de draf en galop.

