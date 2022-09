Helgstrand-hengsten Vogue en Elastic vooraan bij driejarige hengsten in Warendorf

Bij de driejarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf maakte Helgstrand Dressage vandaag de dienst uit. Favoriet Vogue (Vitalis x Fidermark) werd gehuldigd als Bundeskampioen met Leonie Richter in het zadel, Elastic (v. Escolar) werd reservekampioen onder Maxi Kira von Platen.

De oogst van Helgstrand Dressage op de Bundeschampionate in Warendorf is uitgekomen op twee Bundeskampioenen (Vogue bij de driejarigen en ex-Helgstrand paard Barcelo bij de zesjarigen), een zilveren medaille (Elastic bij de driejarigen) en een bronzen medaille (Total McLaren bij de vijfjarigen).

Leonie Richter, stalamazone bij Helgstrand Germany, deed ook zeer goede zaken. Ze zat in het zadel van Total McLaren en Vogue dus, maar dat was nog niet alles. Haar eigen paard Dos Amigos OLD (v. Dimaggio) stuurde ze naar de Bundestitel bij de zevenjarigen.

Vogue

Op de presentatie van de driejarige Westfaalse reservekampioen Vogue, die op de Westfaalse hengstenkeuring volgens de stamboekstatistiek voor 940.000 euro aan Helgstrand werd verkocht, is weinig af te dingen. Behalve dan dat de driejarige hengst, zowel qua ontwikkeling als qua opleiding, al wel heel ver is voor zijn leeftijd. Dat was dit voorjaar al het geval in de minitest (9,33 gemiddeld) en op het Bundeschampionat niet anders. Vogue kreeg in Warendorf een 8,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 10 voor de galop, een 8,5 voor de rittigkeit en een 9,5 voor de bouw. Daarmee kwam hij gemiddeld uit op een 9,1.

Elastic

Elastic (v. Escolar), die ook van de Westfaalse hengstenkeuring komt, kwam in de finaleproef op een 9 gemiddeld uit en pakte daarmee zilver. De driejarige stalgenoot van Vogue scoorde vooral op galop (9,5) en rittigkeit (9,5).

Brons was er voor Glamdale WP (v. Glamourdale), die maar nipt de finale haalde met een 8,4 gemiddeld (en een vijfde plaats) in de kwalificatie. In de finaleproef kwam de hengst onder Stefanie Ahlert uit op een 8,8 gemiddeld. Ook deze Glamdale werd vorig jaar op de Westfaalse hengstenkeuring goedgekeurd.

Uitslag